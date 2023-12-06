ارتفاع الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية أميركية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقترب الدولار من أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات اليوم الأربعاء، بينما يقيّم المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية أظهرت انخفاض الوظائف في سوق العمل.



ووفقا لوكالة "بلومبرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات منافسة، 0.019 بالمئة إلى 103.99، بعد أن صعد 0.3 بالمئة، فيما بلغ اليورو 1.0795 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.07785 دولار أمس الثلاثاء.



وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2601 دولار، مرتفعًا 0.06 بالمئة خلال اليوم. وزاد الين الياباني 0.03 بالمئة إلى 147.12 للدولار، في حين تراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.09 بالمئة مقابل العملة الأميركية إلى 7.1657 للدولار.



بالنسبة للعملات المشفرة، تجاوزت بتكوين 44000 دولار، وهو أعلى مستوى منذ نيسان 2022، وسجلت في أحدث تعاملات 43995 دولارًا.

بترا