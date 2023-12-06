إطلاق أول مركبة محلية الصنع مُعاد تدويرها خلال «كوب 28»

شهد مؤتمر الأطراف «كوب 28» إطلاق أول مركبة محلية الصنع معاد تدويرها بالكامل تعمل بالبنزين والكهرباء لأول مرة على هامش مؤتمرات الأطراف، ما يمثل لحظة حاسمة في التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة نحو تحقيق أهدافها المتمثلة في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.

وتعد «بييك موبايلتي»، وهي شركة ناشئة مقرها دبي يديرها رجل الأعمال زكريا فيصل البالغ من العمر 24 عاماً، مهندس هذه التكنولوجيا المتقدمة للانتقال من البنزين إلى الكهرباء والتي ستسهم في تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير على طرق الإمارات.

وقال فيصل، الذي يعد بتسليم سيارة مُعاد استخدامها بنصف تكلفة السيارة الكهربائية الجديدة: أصبحت إعادة هندسة التدوير اليوم أسرع وأكثر سلاسة وأكثر مراعاة للبيئة من شراء سيارات كهربائية جديدة، كما أنها أثبتت فاعليتها من حيث التكلفة. على سبيل المثال، يبلغ متوسط سعر السيارة الكهربائية في السوق حوالي 52 ألف دولار. بينما تهدف سيارات «بييك» تخفيض السعر أقل بنسبة 30 % إلى 50 % مع إنتاج الكميات التي نتطلع إليها. وبالتالي سنسهم في حل تحدي القدرة على تحمل التكاليف الكبيرة في هذا القطاع.

وحصل رجل الأعمال، الذي ولد في الإمارات، على الإلهام لهذه الفكرة التي غيرت قواعد اللعبة أثناء دراسته في المملكة المتحدة، وعلى مدار العامين الماضيين، وبتفانٍ مخلص، كان يسعى لتحقيق حلمه المتمثل في تعزيز التحول من البنزين إلى الكهرباء من خلال إطالة دورة حياة مركبات سيارات البنزين المحالة للتقاعد باستبدالها بمحركات كهربائية.

وأصبحت مجموعة «بييك» الأولى التي طرحت سيارات السيدان والحافلات متوسطة الحجم المعاد تدويرها من خلال المحرك الكهربائي المُعدَّل والمصمم بطريقة جديدة، حيث أصبحت جاهزة الآن وتم الكشف عنها في مؤتمر الأمم المتحدة الجاري انعقاده في دبي.



ويسعى مؤسس الشركة الناشئة، الذي يساعده فريق متعدد الجنسيات من المبرمجين والمهندسين، لتمكين ما لا يقل عن 500 من هذه المركبات الكهربائية المعاد استخدامها على طرق دبي بحلول عام 2024.

وقال فيصل: «هدفنا هو العمل مع الحكومة لتنفيذ هذا التحول على نطاق واسع وإنشاء نموذج قابل للتكرار يخرج من دولة الإمارات إلى العالم. طموحنا هو دعم هدف صافي الصفر انبعاثات، ومن خلال تقنيتنا لإعادة استخدام المركبات، يمكننا أن نهدف إلى تقليل 23 % من الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل بحلول عام 2030 من خلال تنفيذ سياسة لإعادة استخدام 5.0 % فقط من المركبات الحالية على الطريق كل عام على مدى السنوات السبع المقبلة.

ويخطط فيصل لإنشاء أول مصنع له في مدينة دبي للإنترنت لبدء الإنتاج في العام المقبل، وقال: «لا يقتصر الطموح على تصميم وهندسة وإنتاج تكنولوجيا ومركبات Peec محلياً فحسب، بل يتمثل أيضاً في تطوير سلسلة توريد السيارات الإضافية من حولنا».