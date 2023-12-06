لأول مرة في تاريخه.. رقم قياسي للنصر السعودي بدوري أبطال آسيا

حقق نادي النصر السعودي، رقماً مميزاً لأول مرة في تاريخه ببطولة دوري أبطال آسيا، رغم تعادله مع مضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي (1-1) مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ونجح النصر خلال النسخة الحالية في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم بدور المجموعات لأول مرة في تاريخه، حيث فاز 4 مباريات وتعادل مباراتين.

وتعتبر هذه هي المرة الخامسة التي يتأهل فيها النصر من دور المجموعات، منها مرتين كمتصدر، ومثلهما كوصيف، إلا أنه في كل مرة تلقى هزيمة واحدة على الأقل.

وتأهل النصر كوصيف عام 2011 و2019، وتلقى هزيمتين في كل نسخة، وفي 2020 و2021 تأهل كمتصدر مجموعته، إلا إنه خسر مباراة بكل نسخة.

وكان النصر تأهل إلى الأدوار الإقصائية بنسخة دوري أبطال آسيا هذا العام، في صدارة مجموعته برصيد 14 نقطة.

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