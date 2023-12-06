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مطار دبي يفوز بجائزة الريادة العالمية 2023

12/6/2023 3:00:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصل مطار دبي الدولي (DXB) مرة أخرى على لقب «المطار الرائد في العالم» خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية المرموق، الذي أقيم الأسبوع الماضي في دبي. وتعزز هذه الجائزة مكانة مطار دبي الدولي العالمية الرائدة في صناعة الطيران.

تأتي الجائزة تأكيداً لتفاني فريق العمل في مطارات دبي، والأداء الاستثنائي لمطار دبي الدولي على مدار الـ 12 شهراً الماضية في مختلف جوانب العمليات التشغيلية في المطار، بما في ذلك تجربة الضيوف وخدمة العملاء والمرافق والتقنيات الحديثة وتجربة المطار الشاملة.

يذكر أن مطار دبي الدولي كان قد استقبل 64.5 مليون في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مع الحفاظ على جودة الخدمة وضمان تجربة سلسة وممتعة للضيوف عبر جميع نقاط الخدمة في المطار.

وتعد جوائز السفر العالمية من الجوائز المرموقة والمعترف بها عالمياً في صناعة السفر والسياحة العالمية. يتم التصويت على الجوائز من قبل متخصصين في قطاع السفر والسياحة من جميع أنحاء العالم.

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