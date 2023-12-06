مطار دبي يفوز بجائزة الريادة العالمية 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
حصل مطار دبي الدولي (DXB) مرة أخرى على لقب «المطار الرائد في العالم» خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية المرموق، الذي أقيم الأسبوع الماضي في دبي. وتعزز هذه الجائزة مكانة مطار دبي الدولي العالمية الرائدة في صناعة الطيران.
تأتي الجائزة تأكيداً لتفاني فريق العمل في مطارات دبي، والأداء الاستثنائي لمطار دبي الدولي على مدار الـ 12 شهراً الماضية في مختلف جوانب العمليات التشغيلية في المطار، بما في ذلك تجربة الضيوف وخدمة العملاء والمرافق والتقنيات الحديثة وتجربة المطار الشاملة.
يذكر أن مطار دبي الدولي كان قد استقبل 64.5 مليون في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مع الحفاظ على جودة الخدمة وضمان تجربة سلسة وممتعة للضيوف عبر جميع نقاط الخدمة في المطار.
وتعد جوائز السفر العالمية من الجوائز المرموقة والمعترف بها عالمياً في صناعة السفر والسياحة العالمية. يتم التصويت على الجوائز من قبل متخصصين في قطاع السفر والسياحة من جميع أنحاء العالم.
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