أسعار منتجات الشركات في منطقة اليورو تتراجع مع استمرار تراجع أسعار الطاقة

(MENAFN
) أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) انكماشًا في أسعار منتجات الشركات داخل منطقة اليورو خلال شهر أكتوبر، وذلك بفعل استمرار انخفاض أسعار الطاقة. وتشير الأرقام إلى انخفاض سنوي بنسبة 9.4 بالمئة في أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، مما يشكل تحسنًا عن الهبوط البالغ 12.4 بالمئة الذي شهدناه في شهر أيلول. ويتناسب هذا الانخفاض بشكل وثيق مع التوقعات، حيث كان المحللون يتوقعون انخفاضًا بنسبة 9.5 بالمئة.
كما سجل مؤشر أسعار المنتجين، باستثناء الطاقة، انخفاضًا بنسبة 0.2 بالمئة, مختلفًا عن الارتفاع البالغ 0.5 بالمئة الذي شهدناه في شهر سبتمبر. وبشكل ملحوظ، شهد قطاع الطاقة انخفاضًا كبيرًا بنسبة 25 بالمئة, مما يظهر تخفيفًا عن الانخفاض البالغ 31.2 بالمئة, الذي سُجل في الشهر السابق. ومن جهة أخرى، سجلت أسعار المنتجين زيادة أقل بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر، مما يعكس وتيرة أبطأ مقارنة بالارتفاع البالغ 0.5 بالمئة الذي سُجل في سبتمبر.
كذلك تُسلط البيانات الضوء على التأثير المستمر لديناميات أسعار الطاقة على المشهد العام لأسعار المنتجين في منطقة اليورو. ولعب انخفاض أسعار الطاقة دورًا كبيرًا في التقليل الإجمالي لأسعار المنتجين، وفي حين تشير الأرقام إلى تخفيف وتيرة الانخفاض، إلا أنها تشير أيضًا إلى التحديات التي تواجهها المنطقة في التنقل خلال عدم اليقين الاقتصادي. ومع متابعة الجهات المعنية عن كثب لهذه الاتجاهات، تعتبر البيانات مؤشرًا حيويًا لفهم التفاعل المعقد بين أسواق الطاقة والمؤشرات الاقتصادية العامة داخل منطقة اليورو.
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