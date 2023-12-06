أسعار النفط ترتفع بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي حول أوبك+

(MENAFN
) في أحدث جلسة تداول، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا كبيرًا مدفوعة بتصريحات من وزير الطاقة السعودي، وتشير إلى إمكانية تمديد تخفيضات إنتاج أوبك + ما بعد مارس. وتواجه أسواق النفط حاليًا حالة من عدم اليقين مع تداول النقاشات حول مستقبل تخفيضات الإنتاج الطوعي من قبل أوبك+ جنبًا إلى جنب مع التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط والمؤشرات الاقتصادية المكتومة من الولايات المتحدة.
كما ارتفعت عقود نفط برنت بمقدار 63 سنتًا لتصل إلى 78.66 دولار للبرميل عند الساعة 08:23 في الجلسة الحالية صباحًا بتوقيت جرينتش، في حين شهدت عقود النفط الخام الأمريكي الغربي تحقيق زيادة مماثلة قدرها 63 سنتًا، لتستقر عند 73.67 دولار للبرميل. وأكد كلفن وونج، رئيس محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواندا، على الدعم الإيجابي الذي تمثله تصريحات وزير الطاقة السعودي، خاصة فيما يتعلق بامكانية استمرار تخفيضات أوبك+ ما بعد الربع الأول من عام 2024.
كذلك شهدت الجلسة السابقة تقلبات في أسعار النفط، تأثرت بشكل كبير بالشكوك التي يعبر عنها التجار بشأن فعالية تخفيضات إنتاج أوبك+ وتأثير تعزيز الدولار على ديناميات الأسعار. كان التحالف أوبك+ قد اتفق مسبقًا على تخفيضات إنتاج طوعية تصل إلى 2.2 مليون برميل يوميًا للربع الأول من عام 2024، بقيادة السعودية. على الرغم من هذه الجهود، أثار النزاعات المتجددة في الشرق الأوسط والهجمات على السفن مخاوف في السوق بشأن استقرار إمدادات النفط العالمية.
ومع مرور الأسواق النفطية عبر مناظر معقدة من عدم اليقين الجيوسياسي والعوامل الاقتصادية، تقدم تصريحات وزير الطاقة السعودي شعاعًا من التفاؤل، قد توفر تأثيرًا مستقرًا وسط التحديات الراهنة. ويستمر التوازن الحساس بين العرض والطلب، إلى جانب التطورات الجيوسياسية، وفي تشكيل مسار أسعار النفط، مما يجعل السوق عرضة لتحولات مفاجئة ومشاعر المستثمر.
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