وزارة الخارجية الصينية تكشف عن نتائج ايجابية لسياسة السفر الجديدة بدون تأشيرة

(MENAFN
) في إعلان حديث، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن رضاها عن النتائج الإيجابية التي نتجت عن سياستها الجديدة للسفر بدون تأشيرة، مشددة على تسهيل الرحلات للمسافرين. وأكد المتحدث باسم الوزارة وانغ وينبين خلال مؤتمر صحفي أن وزارة الخارجية ملتزمة بضبط سياسات التأشيرات، بهدف خلق ظروف أكثر إيجابية وميسرة للسفر عبر الحدود.
كما أظهرت تقارير الوزارة نتائج مشجعة بالفعل مع دخول سياسة السفر بدون تأشيرة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 ديسمبر, ولاحظ أن حوالي 7,000 من إجمالي 18,000 مسافر من بلدان محددة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا، دخلوا الصين في الأيام الثلاثة الأولى من ديسمبر تحت سقف الإعفاء من التأشيرة.
كذلك شدد وانغ وينبين على التفاني المستمر للوزارة في تعديل سياسات التأشيرات لضمان تجربة سفر أكثر سلاسة للزوار. وأبرز تأثير السياسة، حيث كشف عن أن الزيارات اليومية المتوسطة للسياح من البلدان المذكورة زادت بنسبة 39 بالمئة خلال الأيام الثلاثة الأولى من ديسمبر مقارنة بنفس الفترة في نوفمبر، مؤكدًا استقبال الإعفاء من التأشيرة بترحيب.
في حين أعرب السفير الألماني في الصين عن التفاؤل والأمل في توسيع هذه التدابير لتشمل جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي. وشدد على أهمية تعزيز تبادل السياحة وتيسير الرحلات بين الصين والدول الأوروبية، مشددًا على إمكانية مثل هذه المبادرات لتعزيز العلاقات القوية وتعزيز التبادل الثقافي. ومع استمرار الصين في تسهيل السفر عبر الحدود، يتوقع أن تعزز هذه الجهود الدبلوماسية تعزيز العلاقات الدولية وتعزيز التعاون في مجال السياحة.
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