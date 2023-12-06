مؤشر نيكي يشهد انخفاضًا كبيرًا وسط ارتفاع معدلات الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية

(MENAFN
) في تطور سوقي كبير، شهد مؤشر نيكي الياباني أكبر انخفاض يومي له في نحو ستة أسابيع يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر. وجاء هذا الانخفاض نتيجة لبيع كبير تم تحفيزه بارتفاع معدلات الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية. وسجل مؤشر نيكي انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 1.37 بالمئة, ليغلق عند 32,775.82 نقطة، مما يمثل أكبر هبوط يومي منذ 26 أكتوبر. وخلال جلسة التداول، وصل المؤشر إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 32,726.68 نقطة، مؤكدًا حدة ردة الفعل في السوق.
كما تحملت شركات القطاع ذات الصلة بالرقائق أعباء هذا الهبوط، حيث أصبحت الخسائر الرئيسية بين الخاسرين الكبار على مؤشر نيكي. وشهدت أدفانتست انخفاضًا كبيرًا بنسبة ستة في المائة، في حين شهدت أسهم طوكيو إلكترون تراجعًا بنسبة 3.8 في المائة، وانخفضت أسهم شركة سكرين هولدنجز بنسبة خمسة في المائة، وشهدت أسهم رينيساس إلكترونيكس انخفاضًا بنسبة خمسة في المائة.
كذلك عكس مؤشر توبكس العام الاتجاه، حيث سجل انخفاضًا بنسبة 0.82 بالمئة ليستقر عند 2,343.16 نقطة. وفي الوقت نفسه، تمكنت بعض الأسهم من التفوق على هذا الاتجاه. فقد أبرزت شركة ساكورا إنترنت، مقدمة خدمات الحوسبة السحابية، كرابحة بارزة بارتفاع بنسبة 13 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت أسهم شركة ا"ي سي اس ال" المصنعة للروبوتات زيادة بنسبة ستة في المائة في قيمتها.
في حين يرجع هذا الهبوط في السوق إلى الارتفاع الملحوظ في معدلات فائدة سندات الخزانة الأمريكية، مما يفرض تأثيرًا سلبيًا على أسهم الشركات التي تعتمد بشكل كبير على رقائق الرقاقات. وساهمت المخاوف المتزايدة بين المستثمرين بشأن تداولات العوائد المرتفعة في الترويج للبيع الواسع، مؤكدة على ضعف الأسواق أمام التقلبات في الظروف الاقتصادية العالمية. وفي حين تتصارع الأسواق مع هذه التحديات، يستمر مسار عوائد سندات الخزانة الأمريكية في أن يلعب دورًا حيويًا في تشكيل مشاعر المستثمرين وتأثير ديناميات السوق.
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