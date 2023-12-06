سوق العملات الرقمية يرتفع والبيتكوين يتعدى 40,000 دولار

(MENAFN
) في تحول هام لسوق العملات الرقمية، حدثت زيادة جماعية في أسعار العملات الرقمية خلال جلسة التداول يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023. ارتفعت بيتكوين، العملة الرائدة في عالم العملات المشفرة، بشكل ملحوظ فوق حاجز 40,000 دولار للمرة الأولى هذا العام، دفعًا من التوقعات المتفائلة بخفض قريب في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
كما وصلت قيمة بيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق محققة انجاز كبير, بلغ 41,522 دولار أمس، مما يشير إلى طريق للابتعاد عن الاتجاهات التقلبية الأخيرة التي شهدتها أسواق العملات المشفرة، وهو ما أثار إعادة الاهتمام والتفاؤل بين المستثمرين.
كذلك شهدت إيثيريوم، العملة الرقمية المرتبطة بشبكة البلوكشين إيثيريوم، تحقيق أعلى قيمة لها في عام ونصف، حيث وصلت إلى 2,253 دولار. على الرغم من هذا الارتفاع القابل للتقدير، إلا أن كل من بيتكوين وإيثيريوم لا تزالان تتخلفان عن ذروتهما في عام 2021 عندما تجاوزت بيتكوين حاجز 60,000 دولار، ووصلت إيثيريوم إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بلغ 4,000 دولار.
في حين ارتفعت قيمة بيتكوين بنسبة 2.16 بالمئة, ووصلت إلى 41,761 دولارًا، وقفزة المتسوق في رأس المال السوقي زادت من قيمة العملة الإجمالية إلى 817 مليار دولار. وبينما تشكل الأسعار الحالية إشارة إيجابية لسوق العملات الرقمية، يلاحظ المراقبون الفجوة الكبيرة التي تستمر بين القيم الحالية والأرقام القياسية التي تم تحقيقها في عام 2021. ومع ذلك، يبرز الارتفاع الحالي إلى تحول محتمل نحو ظروف أكثر إيجابية، مما يقدم توقعًا إيجابيًا لعشاق العملات الرقمية والمستثمرين على حد سواء.
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