روكي يؤلم جمهور برشلونة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية إن "الصفقة المنتظرة في برشلونة لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية تحمل معها ذكريات مؤلمة لجمهور النادي الكاتالوني".

ذكرت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي فيتور روكي الذي سينتقل إلى كامب نو في يناير (كانون الثاني) المقبل قادماً من أتلتيكو بارانينسي، يعتبره النادي أحد أهم لاعبين المستقبل، ومن أهم الصفقات التي سيتم بناء عليها الفريق في السنوات المقبلة.

في المقابل أشارت إلى أنه تم الكشف عن تغريدات قديمة نشرها اللاعب البرازيلي الشاب، ستؤلم جمهور برشلونة، وتكشف عن هوية فريقه المفضل في الماضي.

وأضافت: "رغم أن هذه التغريدات لن تؤثر على تعاقده مع البرسا، ولكنها قد تؤثر على تعامل الجمهور معه، بعدما نشر روكي تغريدات في الفترة من 2021 إلى 2023 أشاد خلالها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ما يشير إلى أنه كان من مشجعي ريال مدريد".

ولفتت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً تغزل كثيراً في مردود "صاروخ ماديرا" عندما كان في صفوف مانشستر يونايتد خلال هذه الفترة، ملمحاً إلى أنه يعد مثله الأعلى، وهو ما يشكل صدمة لجمهور "البلوغرانا" الذي لن يقبل بأن يتجاوز الوافد الجديد، أسطورة النادي ليونيل ميسي.