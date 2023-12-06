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ابتكر من أجل الغد..دبي القابضة تعلن عن تحدٍ عالمي للابتكار بهدف تطوير حلول استدامة تركز على المستقبل

12/6/2023 2:28:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت دبي القابضة اليوم، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة
الأنشطة التي تشغل في 13 دولة وتشارك كشريك رئيسي للمسار في مؤتمر الأطراف في اتفاقيّة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، عن تنظيم تحدٍ رائد للابتكار تحت عنوان "ابتكر من أجل الغد"، داعية المبدعين من جميع أنحاء العالم إلى تطوير حلول تعالج أهم القضايا ضمن مجالات إدارة النفايات وإعادة التدوير واستعادة الموارد في دولة الإمارات بهدف دفع عجلة الاقتصاد الدائري.
وستفتح مبادرة التحدي من دبي القابضة التي تُعتَبر الأولى من نوعها أبوابَ المشاركة في يناير 2024، وستشهد تقديم الشركات الرائدة على مستوى العالم سواءً كانت تُصنّف كشركات ناشئة أو شركات نامية في مرحلة التطوّر أو حتى شركات متقدمة معروفة بانتشارها وتوسّعها، وتدعوهم لطرح أفكار قد تساعد على فتح الآفاق لحلول جديدة في مجال إعادة التدوير والدائرية، مما يسرّع مسار دولة الإمارات نحو بلوغ الحياد المناخي مع صافي انبعاثات صفري. يهدف التحدي عن طريق المساهمة المباشرة في الارتقاء بممارسات الإدارة المستدامة للموارد إلى تمكين ابتكارات روّاد الأعمال، مع تركيز كبير على تزويد الشركات الناشئة، خصوصاً تلك التي يرأسها المبتكرون الشباب، بمنصّة يمكن أن تُطبَّق الحلول من خلالها، وتتيح لهم فرصة الحصول على إرشاد ودعم عبر محفظة دبي القابضة المتنوعة.
وبهذه المناسبة، قالت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة في دبي القابضة: "لطالما ساهمت دبي القابضة بدورٍ محوريٍ في تنويع اقتصاد الإمارة نحو نمو مستدام قائم على الابتكار. ويأتي طرح تحدي "ابتكر من أجل الغد" ضمن التزامنا الرامي لدعم جهود دولة الإمارات في إيجاد حلول تُركِّز على المستقبل وتدعم إزالة الكربون من مختلف القطاعات، وتعزّز الاقتصاد الدائري."
وأضافت بوحميد: "عندما نعمل على رعاية الابتكار والتفاعل المستمر وبشكلٍ استباقي مع الشركات الناشئة العالمية، يجري تمكين المبتكرين الشباب بصورة أفضل لتطوير حلول مؤثّرة تساعد على مواجهة تحديات الغد. ويشكّل التحدي الذي كشفنا عنه خلال مؤتمر الأطرافCOP28 ، جزءاً من التزامنا أيضاً بتقديم الفوائد لمجتمعاتنا والتعاون على تشكيل مستقبل مستدام يتّسم بالشمولية والمرونة والتفكير الاستشرافي."
وبعد عملية تقييم دقيقة للعروض، سيحصل الفائزون في "ابتكر من أجل الغد"، المُتوقًّع الإعلان عنهم في أبريل 2024، على حزمة متكاملة من المكافآت تتضمن جوائز مالية، وفرصة لإقامة مشروع تجريبي مع دبي القابضة، وفرص لبناء علاقات مهنية بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم والمتخصصة في دعم وتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والإرشاد والمتابعة من خبراء دبي القابضة.
والتزاماً بضمان المشاركة العادلة والغير متحيّزة، لن تفرض أي رسوم تسجيل على المشاركين.
ستُتاح تفاصيل عملية التقديم في يناير 2024.

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