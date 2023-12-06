ميسي ينهي عام 2023 بجائزة جديدة

حصل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، على لقب أفضل رياضي لعام 2023 من مجلة تايم بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة، معززاً رقمه القياسي ومساعدته في زيادة شعبية كرة القدم في الولايات المتحدة بانتقاله إلى إنتر ميامي.

ولعب ميسي دوراً محورياً في قيادة الأرجنتين للفوز بلقبها الأول في كأس العالم منذ 36 عاماً، حين تغلبت على فرنسا حاملة اللقب في النهائي ديسمبر العام الماضي.

وانهالت العروض على اللاعب البالغ من العمر 36 عاما عندما غادر باريس سان جيرمان في وقت سابق هذا العام لكنه فضل الانتقال لإنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين، رغم تقارير عن احتمال عودته لفريقه السابق برشلونة أو الانضمام للدوري السعودي للمحترفين في صفقة سخية.

وقال ميسي لمجلة تايم: "في الحقيقة ولحسن الحظ كان لدي الكثير من العروض المثيرة للاهتمام المطروحة على الطاولة، وكان علي تحليلها والتفكير فيها وحتى مناقشتها مع عائلتي قبل اتخاذ القرار النهائي بالقدوم إلى ميامي".

وترك ميسي تأثيرا فوريا في إنتر ميامي حيث ساعده على الفوز بكأس الدوري الأمريكي المكسيكي وهو أول لقب كبير في تاريخ الفريق، كما أثار وصول النجم الأرجنتيني للولايات المتحدة ضجة كبيرة خارج الملعب لترتفع نسبة مشاهدة المباريات ومبيعات التذاكر وقمصان إنتر ميامي.

وكتبت مجلة تايم: "فعل ميسي ما كان يبدو مستحيلا بتحويل الولايات المتحدة إلى دولة عاشقة لكرة القدم".

وفازت سيمون بايلز وليبرون جيمس ومنتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات بالجائزة في السنوات الأخيرة كما نال آرون جادج لاعب فريق نيويورك يانكيز للبيسبول الجائزة في 2022.

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