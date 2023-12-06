ذا كلايميت ترايب وجائزة حمدان الدولية للتصوير تتعاونان لتعزيز أثر التصوير في العمل المناخي

وقعت منصة ذا كلايميت ترايب وجائزة حمدان الدولية للتصوير، اتفاقية تعاون لتسخير فن التصوير للمساهمة في تعزيز العمل المناخي والنهوض به.

وقعت الاتفاقية عن المنصة، الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس والمدير التنفيذي في منصة ذا كلايميت ترايب، فيما وقعها عن الجائزة، سعادة علي بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان الدولية للتصوير، وذلك في جناح المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، ليكون ذلك بمثابة إعلان عن بدء شراكة ملهمة للوعي البيئي العالمي والعمل المناخي المؤثر نحو الاستدامة.

وتشكل "مسابقة مؤتمر الأطراف COP28 للتصوير"، أولى مبادرات هذه الشراكة، وتدعو محترفي التصوير للمشاركة فيها بالتقاط صور فوتوغرافية إبداعية وتقديمها للمسابقة ضمن فئتين رئيستين هما الكوكب، والحلول، حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023.

ويتطلع هذا التعاون إلى الاستفادة من أثر فن التصوير الفوتوغرافي العميق على العمل المناخي لمجتمع تفاعلي مستدام محلي وعالمي، بالاعتماد على عناصر رئيسية، تتضمن إنشاء مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تحمل طابعاً مناخياً تركز على الاستدامة، بالاستعانة بأرشيف جائزة حمدان الدولية، بالإضافة إلى تطوير محتوى وصور جديدة حول الموضوع، كما تنص الشراكة على استضافة فعاليات ومعارض تصوير مجتمعية موضوعها الاستدامة، بهدف نشر الوعي وتحفيز العمل المناخي.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، بهذه المناسبة: "تعكس شراكة ذا كلايميت ترايب مع جائزة حمدان الدولية للتصوير التزامنا بمواصلة جهودنا لاستكشاف وتحديد طرق جديدة مبتكرة للسرد الإبداعي للقصص حول الاستدامة والتغيير المناخي".

وأوضحت:“تمثل "مسابقة مؤتمر الأطراف COP28 للتصوير"، دعوة إلى المصورين المشاركين لتسليط الضوء على أهمية العمل المناخي من خلال مشاركاتهم، وأتطلع إلى رؤية جميع المشاركات التي من شأن كل منها أن تؤدي دوراً محفزاً للتغيير وتلهم الأفراد والمجتمعات لاتخاذ خطوات جادة نحو مستقبل مستدام".

وأضافت: " يقولون إن الصورة تساوي ألف كلمة، لما لها من تأثير عميق على دواخلنا، تنقلنا إلى جميع أنحاء العالم لتعرفنا على ثقافات مختلفة وأنماط الحياة فيها والتحديات التي تواجهها، ويؤدي فن التصوير دوراً ملهماً نابعاً من قدرته على سرد قصص كوكبنا وتسليط الضوء على الحلول المستدامة المحفزة للعمل المناخي".

من جهتها قال سعادة علي بن ثالث : "باعتبار مسابقة مؤتمر الأطراف COP28 للتصوير أولى المبادرات الناتجة عن الشراكة، فهي تجمع محترفي فن التصوير من جميع أنحاء العالم للتعبير عن جوهر العمل المناخي والاستدامة من خلال عدساتهم، وستقيّم لجنة التحكيم الصور المشاركة وفقاً لمستوى الإبداع وعمق التأثير، والتمتع بالقدرة على إيصال الرسالة حول العمل المناخي".

وأكد أن التعاون بين منصة ذا كلاميت ترايب ومسابقة حمدان الدولية للتصوير، يشكل خطوة مهمة تدمج الفن بالعمل المناخي والوعي البيئي، فمن خلال تسخير قدرة فن التصوير على السرد البصري للقصص، تهدف هذه الشراكة إلى توثيق الصلات بين المجتمعات حول العالم وتوعيتها بالحاجة الملحة للعمل المناخي.

جدير بالذكر أن“ذا كلايمت ترايب”، مؤسسة اجتماعية مقرها أبوظبي تابعة للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، تأسست في سبتمبر 2023، بقيادة الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، المؤسس والرئيس التنفيذي، وتهدف إلى تحفيز العمل المناخي عبر السرد القصصي، والمشاركة المجتمعية التفاعلية، وتعزيز التعاون واسع النطاق.