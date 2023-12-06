4 فئات لا يشملها قانون المعاشات الجديد رقم 57 لسنة 2023

حددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية 4 فئات لا يشملها قانون المعاشات الجديد رقم57 لسنة 2023.



وأكدت الهيئة أن القانون لا يسري على كل مواطن على رأس عمله قبل 31 أكتوبر الماضي، وعلى كل متقاعد حصل على معاش قبل 31 أكتوبر الماضي، حتى وإن عاد إلى العمل في ظل القانون الجديد إذ يستمر شموله بالقانون القديم رقم 1999.

كما لا يسري القانون الجديد على كل مواطن تقاضى مكافأة نهاية الخدمة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023. ووفقا لبنود القانون الجديد لا يسري القانون على الوزراء المتقاعدين قبل 31 أكتوبر الماضي، حتى ولو عاد للعمل في ظل القانون الجديد حيث يستمر شموله بالقانون القديم.

وجاء ذلك خلال ملتقى أصحاب الأعمال للتعريف بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد رقم 57 لسنة 2023.

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