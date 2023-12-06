مؤشر موديز للتصنيف الائتماني الصيني ينخفض مثيراَ القلق بشأن استقرار الاقتصاد

(MENAFN
) في تطور هام، أعلنت موديز، وكالة التصنيف الائتماني العالمية البارزة، يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر، عن تغيير في توقعاتها لتصنيف الائتمان الصيني، حيث خفضته من "مستقر" إلى "سلبي". ويأتي هذا التعديل في سياق تزايد القلق بشأن ديون ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقد أكدت موديز قرارها في مذكرة مفصلة، مشيرة إلى اتجاه يشير إلى أن هناك احتمالًا متزايدًا لتقديم الحكومة الصينية والقطاع العام بشكل عام دعمًا ماليًا للسلطات الإقليمية والشركات العامة المتعثرة.
كما تؤكد موديز أن الميل نحو تقديم دعم مالي يشكل مخاطر كبيرة على القوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين. وتشير الوكالة بشكل خاص إلى مؤشرات النمو الاقتصادي البطيء والتحديات في قطاع العقارات القوي، الذي يلعب دورًا حيويًا في المشهد الاقتصادي الصيني. يعكس هذا التخفيض المخاوف المتزايدة بشأن المسار الاقتصادي للعملاق الآسيوي.
كذلك أعربت وزارة المالية الصينية عن خيبتها في استجابة لقرار موديز، مؤكدة قدرة الصين على مواجهة التحديات وإدارتها بفعالية. ونددت الوزارة بما اعتبرته "مخاوف غير مبررة" أعربت عنها الوكالة، مشددة على قوة صمود الصين أمام التحديات الاقتصادية.
في حين يتم وضع الضوء الآن على قطاع العقارات، الذي كان يعد من الركائز التقليدية للنمو الاقتصادي في الصين. إلى جانب صناعة البناء، ساهم هذا القطاع تاريخيًا في ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وكان هذا القطاع أيضًا مصدرًا حيويًا لإيرادات الحكومات المحلية، التي تجد نفسها الآن في مواجهة تحديات مالية كبيرة بعد إنفاق هائل على مدى الثلاث سنوات الماضية لمكافحة جائحة كوفيد-19.
وفي محاولة لتنشيط قطاع العقارات المتعثر، اتخذت السلطات الصينية مجموعة من التدابير الداعمة في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، كانت نتائج هذه المبادرات متواضعة، مما أثار مخاوف بشأن قدرة القطاع على استعادة قوته السابقة. ويعتبر التخفيض من قبل موديز إشارة صارخة للتحديات التي تواجه اقتصاد الصين، خاصة في المجال الحيوي للعقارات، ويشير إلى تأثير محتمل على الاستقرار المالي العام للبلاد.
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