الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم استعداده لتحمل التفاوت التجاري المستمر مع الصين

(MENAFN
) في تصريح حازم أصدرته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر، أكد الاتحاد الأوروبي عدم استعداده لتحمل التفاوت التجاري المستمر مع الصين. وفيما يتحدث قبل يومين فقط من قمة هامة في بكين، شددت فون دير لاين على ضرورة "حلول تفاوضية" لمعالجة عدم التوازن في التجارة بين العملاقين الاقتصاديين هذين.
كما نقلت فون دير لاين خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في بروكسل، الرأي الجماعي لقادة الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن عجز التجارة المستدام غير مقبول. وفي حين اعترفت بوجود أدوات لحماية السوق الأوروبية، وأكدت على تفضيل الحلول الدبلوماسية على التدابير الأحادية.
كذلك تستعد فون دير لاين بصحبة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل، للمشاركة في مناقشات عالية المستوى في بكين يوم الخميس. وشددت على أهمية إعادة توازن التجارة، مؤكدة أنها لا تخدم مصلحة الاتحاد الأوروبي وحسب، بل أمر حيوي أيضًا للصين للنظر بعناية في الخيارات المقدمة. تعتبر القمة الأوروبية-الصينية المقبلة، وفقًا لفون دير لاين، منصة لاستكشاف بدائل إيجابية متنوعة لتعزيز الوضع التجاري الحالي.
في حين كشفت فون دير لاين أن عجز التجارة الأوروبي مع الصين قد ارتفع إلى ضعفه خلال فترة قدرها عامين، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي بلغ 390 مليار يورو في عام 2022 مشيرة إلى حدة التفاوت التجاري. وأكدت بشكل لافت على التفاوت الواضح، مشيرة إلى أن صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي تفوق بشكل كبير على الصادرات الأوروبية إلى الصين، حيث تكون الأولى ثلاث مرات أكبر من الثانية.
ومع استعداد قادة كلتا المناطق لمفاوضات حاسمة، يرسم التصريح الذي أطلقته فون دير لاين موقفًا قويًا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على ضرورة العثور على حلول متبادلة تعود بالنفع على الجانبين لتصحيح التفاوتات التجارية الحالية.
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