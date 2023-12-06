مغامرة يوتيوبر تجتذب الملايين.. وتُدخله السجن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - حُكم بالسجن 6 أشهر على مستخدم يوتيوب أمريكي تسبّب عمداً في تحطّم طائرته لكي يصوّر نفسه وهو يقفز منها بالمظلة قبل سقوطها، حاصداً بفضل مقطع الفيديو المثير هذا عدداً كبيراً من المشاهدات عبر الإنترنت. وفي هذا المقطع المصور الذي شوهد ملايين المرات منذ نوفمبر من سنة 2021، يظهر تريفور جيكوب الشغوف بالرياضات الخطرة، كأنه يواجه مشكلة فنية في أثناء الرحلة، قبل أن يقذف نفسه إلى خارج الطائرة فوق كاليفورنيا حاملاً عصا سيلفي في يده.
وتم تصوير الحادثة من كل الزوايا بوساطة كاميرات مثبتة على الطائرة، ولكنّ هذا الحادث كان في الواقع مدبّراً بكل تفصيلاته من هذا الطيار ذي الخبرة بهدف الترويج لشركة وقّع معها عقد رعاية، بحسب ما أوضحت وزارة العدل الأمريكية في بيان.
MENAFN06122023000151011027ID1107544722
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.