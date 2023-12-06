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مغامرة يوتيوبر تجتذب الملايين.. وتُدخله السجن

12/6/2023 2:19:16 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - حُكم بالسجن 6 أشهر على مستخدم يوتيوب أمريكي تسبّب عمداً في تحطّم طائرته لكي يصوّر نفسه وهو يقفز منها بالمظلة قبل سقوطها، حاصداً بفضل مقطع الفيديو المثير هذا عدداً كبيراً من المشاهدات عبر الإنترنت. وفي هذا المقطع المصور الذي شوهد ملايين المرات منذ نوفمبر من سنة 2021، يظهر تريفور جيكوب الشغوف بالرياضات الخطرة، كأنه يواجه مشكلة فنية في أثناء الرحلة، قبل أن يقذف نفسه إلى خارج الطائرة فوق كاليفورنيا حاملاً عصا سيلفي في يده.


وتم تصوير الحادثة من كل الزوايا بوساطة كاميرات مثبتة على الطائرة، ولكنّ هذا الحادث كان في الواقع مدبّراً بكل تفصيلاته من هذا الطيار ذي الخبرة بهدف الترويج لشركة وقّع معها عقد رعاية، بحسب ما أوضحت وزارة العدل الأمريكية في بيان.

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