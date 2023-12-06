الاحتلال يصيب ثلاثة مواطنين ويعتقل آخرين في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أصيب اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، احدهم بجروح حرجة، واعتُقل آخران، خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وسط إطلاق الرصاص بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة شاب (34 عاما) في اليد والفخذ، وآخر باليد، وثالث بالبطن ووصفته إصابته بالخطيرة.
وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياها واعتقلت كلا من: أحمد جلال عيسى، ومارسيل رامي مصلح.
يتبع....
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