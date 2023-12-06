الاحتلال يصيب ثلاثة مواطنين ويعتقل آخرين في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أصيب اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، احدهم بجروح حرجة، واعتُقل آخران، خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وسط إطلاق الرصاص بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة شاب (34 عاما) في اليد والفخذ، وآخر باليد، وثالث بالبطن ووصفته إصابته بالخطيرة.

وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياها واعتقلت كلا من: أحمد جلال عيسى، ومارسيل رامي مصلح.

يتبع....