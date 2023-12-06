فلسفة غوارديولا سبب تعثر مانشستر سيتي في مبارياته الأخيرة بالبريميرليغ

MENAFN - Amman Net) أثار تعثر مانشستر سيتي بالمباريات الثلاث الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) كثيرا من التساؤلات عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تلقي شباكه 10 أهداف في 4 مباريات، رغم امتلاكه خط دفاع مدججا بالنجوم.

وتعادل مانشستر سيتي مع كل من تشلسي 4-4، وليفربول 1-1، وأخيرا تلك المباراة المثيرة 3-3 أمام توتنهام الأحد الماضي.

وشكل الغياب المستمر لجون ستونز مشكلة كبيرة للسيتي في المباريات الأخيرة.

ويرى المحلل الرياضي لصحيفة "الديلي ميل" الإنجليزي مارتن كوين أن الغياب المستمر لستونز الذي لعب 4 مباريات فقط هذا الموسم بسبب إصابة في الفخذ وكان على دكة البدلاء الأحد الماضي، وشكل غيابه مشكلة كبيرة للسيتي، فضلا عن رعونة المهاجمين في إنهاء الفرص أمام المرمى.

ويعتقد كوين أن السويسري مانويل أكانجي لم يستطع ملء الفراغ الذي تركه ستونز، لأنه لا يملك مقومات الدولي الإنجليزي، ولهذا يجب على الدولي السويسري البقاء في مركزه المعتاد قلب الدفاع "حتى يتمكن من التعامل مع الهجمات المرتدة السريعة".

وكال الخبراء والمحللون كثيرا من المديح للمدرب "الفيلسوف" بسبب أداء فريقه الدفاعي الموسم الماضي، وخاصة بعد فوزه بالثلاثية التاريخية.

وكان سيتي في أفضل حالاته دفاعيا الموسم الماضي، بوجود كايل ووكر وروبن دياز ومانويل أكانجي وتقدم ستونز إلى خط الوسط.

النزعة الهجومية

وأرجع كوين الخلل الدفاعي للسيتيزنز إلى التزام غوارديولا في النهاية بأفكاره الهجومية قبل أي شيء، والدليل على ذلك إصراره على اللعب بـ6 لاعبين في الوسط وأمامهم مهاجمان، رغم أن النتيجة كانت التقدم 2-1 لصالح فريقه.

ولن يتردد غوارديولا أبدا في سعيه للفوز بالمباريات بهذه الطريقة، على الرغم من أن ذلك قد يترك خط دفاعه مكشوفا ومعرضا للهجمات المرتدة السريعة والتي عانى منها في المباريات الثلاث الماضية.

في المقابل، هذا التقدم الهجومي للسيتيزنز دفع الأسترالي أنجي بوستيكوغلو (مدرب السبيرز) إلى أن يؤمن بحظوظ فريقه وقدرته على العودة في نتيجة للقاء، إذا ما نجح في تجاوز وسط الملعب وهو ما جرى بالفعل، وعادوا مرتين في النتيجة.

ويرى كوين أن غوارديولا "مطالب بإعادة التوازن الذي كان موجودا الموسم الماضي لضمان استعادة نغمة الفوز، ومع عودة جون ستونز التدريجية لمستواه فنيا وبدنيا سيستعيد الفريق مستوى الموسم الماضي".