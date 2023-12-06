أمريكا وألمانيا تتصدران مانحي خطة استجابة الأردن للأزمة السورية

MENAFN - Amman Net) تصدّرت الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، قائمة الدول والمنظمات المانحة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بتمويل بقرابة 206 ملايين دولار من متطلبات الخطة للعام الحالي.

وبحسب بيانات الخطة، فإن الولايات المتحدة قدّمت منذ مطلع العام الحالي ولنهاية تشرين الثاني الماضي 112 مليون دولار، تلتها ألمانيا بـ 94 مليون دولار.

وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الحالي 506 ملايين دولار، من أصل 2.2 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 22.3%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التي أشارت إلى أن قيمة العجز في تمويل الخطة بلغ قرابة 1.7 مليار دولار وبنسبة 77.7%.

البيانات التي أصدرتها الوزارة، أظهرت أن الاتحاد الأوروبي جاء في المرتبة الثالثة في قائمة ممولي الخطة بقيمة 73 مليون دولار، يليه بند "المانحين متعدد المصادر" بقيمة 50 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ 38.4 مليون دولار، ثم فرنسا بـ 26 مليون دولار، وكندا بـ 17 مليون دولار، فيما توزعت الدفعات المتبقية على دول وجهات عدة.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم قرابة 660 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.

وتوزعت منح خطة الاستجابة على مكوناتها وبواقع 132.4 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة و31.4 مليون دولار لدعم الموازنة العامة و343 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين.

وفي توزيع القطاعات، تصدر قطاع التعليم قائمة القطاعات الأكثر تمويلا في الخطة، حيث موّل بقيمة 130.7 مليون دولار، تلاه بند الحماية الاجتماعية بقرابة 120.6 مليون دولار، ثم الأمن الغذائي بقرابة 95.8 مليون دولار، ثم بند الصحة بقرابة 62 مليون دولار.

وجاء بند دعم سبل العيش تاليا بتمويل بلغ 44.8 مليون دولار، تلاه بند تأمين المياه والغسيل بقرابة 24 مليون دولار، ثم بند المأوى بـ 14 مليون دولار، فيما توزع التمويل المتبقي على: 4.7 لبند العدالة، 4.7 للخدمات البلدية المحلية، 3.9 لبند البيئة. فيما لم يتم تمويل بندي الطاقة والنقل.

وزيرة التخطيط زينة طوقان، أشارت في تصريح سابق إلى الانخفاض في الدعم الموجه للخطة، مطالبة المجتمع الدولي بأهمية الإيفاء بتعهداته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، مبينة أن تخفيض حجم الدعم النقدي أو انقطاعه سيؤديان إلى زيادة هشاشة اللاجئين وسيدفعهم إلى البحث عن طرق بديلة لتوفير احتياجاتهم.

وفي عام 2022، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 760.3 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 33.4%، وبقيمة عجز بلغت 1.51 مليار دولار.

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