بوتين يهنئ رئيس قرغيزستان جباروف بعيد ميلاده

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هنأ الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس قرغيزستان صدر جباروف بمناسبة عيد ميلاده الخامس والخمسين، وأعرب عن استعداده لمواصلة التعاون الثنائي الفعال لاحقا.
أعلن ذلك لمراسل وكالة "نوفوستي" اليوم، مصدر في المكتب الصحفي للرئيس القرغيزي.
وجاء في تهنئة الرئيس الروسي: "تقبلوا تهنئتي القلبية بمناسبة عيد ميلادكم الخامس والخمسين. من خلال أنشطتكم كرئيس للدولة، اكتسبتم الاحترام الكبير من مواطنيكم وهيبة دولية كبيرة. من الصعب المبالغة في تقدير مساهمتكم الشخصية في تطوير علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، فضلا عن التفاعل البناء داخل رابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون".
روسيا اليوم
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