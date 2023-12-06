بوتين يهنئ رئيس قرغيزستان جباروف بعيد ميلاده

وجاء في تهنئة الرئيس الروسي: "تقبلوا تهنئتي القلبية بمناسبة عيد ميلادكم الخامس والخمسين. من خلال أنشطتكم كرئيس للدولة، اكتسبتم الاحترام الكبير من مواطنيكم وهيبة دولية كبيرة. من الصعب المبالغة في تقدير مساهمتكم الشخصية في تطوير علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، فضلا عن التفاعل البناء داخل رابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون".

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