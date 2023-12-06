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بوتين يهنئ رئيس قرغيزستان جباروف بعيد ميلاده

12/6/2023 2:16:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هنأ الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس قرغيزستان صدر جباروف بمناسبة عيد ميلاده الخامس والخمسين، وأعرب عن استعداده لمواصلة التعاون الثنائي الفعال لاحقا.
أعلن ذلك لمراسل وكالة "نوفوستي" اليوم، مصدر في المكتب الصحفي للرئيس القرغيزي.

وجاء في تهنئة الرئيس الروسي: "تقبلوا تهنئتي القلبية بمناسبة عيد ميلادكم الخامس والخمسين. من خلال أنشطتكم كرئيس للدولة، اكتسبتم الاحترام الكبير من مواطنيكم وهيبة دولية كبيرة. من الصعب المبالغة في تقدير مساهمتكم الشخصية في تطوير علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، فضلا عن التفاعل البناء داخل رابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون".

روسيا اليوم

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