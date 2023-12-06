النواب يعقد جلسة رقابية لمناقشة الرد الحكومي على 20 سؤالاً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسةً رقابية، برئاسة أحمد الصفدي، لمناقشة ردود الحكومة، على 20 سؤالا موجها من أعضاء المجلس.



ووجهت الأسئلة إلى العديد من الوزارات العدل، الزراعة، المياه، الصحة، بالإضافة إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.



في المقابل تناقش لجنة السياحة التحديات التي تواجه القطاع، فيما تطلع اللجنة الإدارية على الواقع الإداري والمؤسسي في وزارة الاتصال الحكومي والمؤسسات التابعة لها.