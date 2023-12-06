الاحتلال يعتقل فلسطينيا ونجله من قلقيلية
التاريخ
12/6/2023 2:16:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا فلسطينيا ونجله، من مدينة قلقيلية.
وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن الفلسطيني باسم السعسع (63 عاما)، ونجله محمد (30 عاما)، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.
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