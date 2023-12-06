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نيكاراغوا تصف هجمات إسرائيل بـالوحشية وتوفد وزير خارجيتها لرام الله

12/6/2023 2:16:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت دولة نيكاراغوا -اليوم الأربعاء- أن وزير خارجيتها دينيس مونكادا أجرى زيارة إلى مدينة رام الله للتعبير عن دعم بلاده وتضامنها مع فلسطين


وشددت روزاريو موريلو نائبة رئيس نيكاراغوا على أن إسرائيل تنفذ هجمات "وحشية" على الشعب الفلسطيني، وأن مونكادا سيجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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