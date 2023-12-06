الطاقة توقع 5 اتفاقيات في مؤتمر المناخ لإنتاج الهيدروجين الأخضر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقّعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، 5 مذكرات تفاهم في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع شركات عدة، واتفاقية واحدة لتطوير مشروع طاقة رياح مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).



وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، في بيان صحفي الأربعاء، إن الاتفاقية الموقّعة مع الرئيس التنفيذي لشركة مصدر محمد الرمحي، تهدف إلى تطوير محطة طاقة رياح بقدرة 1 غيغا وات، مع نظام تخزين طاقة البطارية (BESS) في الأردن، في حين تأتي مذكرة التفاهم الأولى في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والموقعة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر المناخي مع شركة مصدر تهدف إلى إعداد دراسة جدوى إنشاء مشروع الهيدروجين الأخضر، وإنشاء مصنع بالقرب من ميناء العقبة لإنتاج ما يصل إلى 50 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأكثر تنافسية من حيث التكلفة، باستخدام مياه البحر المحلاة والطاقة المتجددة.



وأوضح أن مذكرة التفاهم الثانية في مجال الهيدروجين الأخضر جرى توقيعها مع شركة أكوا باور السعودية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، حيث تتيح المذكرة للشركة إعداد دراسات جدوى أولية للمشروع الذي يهدف إلى إنتاج 100 – 150 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء.



وأضاف أن المذكرة الثالثة وقعت مع ائتلاف الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (KEPCO) وشركة Xenel الدولية، حيث تُمكن المذكرة الائتلاف من إعداد دراسات جدوى أولية لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وإنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا في الأردن.



وبشأن المذكرة الرابعة في مجال الهيدروجين الأخضر، بين الخرابشة أنها وُقعت مع شركة أوسيور للطاقة (Ocior Energy)"الهندية"/الإمارات، حيث تتيح للشركة إعداد دراسات جدوى أولية للمشروع والذي يهدف إلى إنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا وسيتم تطويرها على مراحل، بحيث تتكون المرحلة الأولى للمشروع من إنتاج 100 ألف طن سنويًا، على أن يتم زيادتها إلى مليون طن بحلول عام 2030.



ووقّع الوزير المذكرة الخامسة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر مع شركة كاتلست لإدارة الاستثمار (Catalyst Investment Management Jordan) لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، حيث ستتمكن الشركة من إعداد دراسات جدوى أولية لمشروعها الهادف الى إنتاج 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.



وأكد الخرابشة أن جهود الحكومة الأردنية جادة ومستمرة لتعزيز دور الأردن كمركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء وتوفير وقود الهيدروجين الأخضر عالي الجودة وتنافسي التكلفة من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلد في المنطقة ما يضمن وصولا ممتازا إلى الأسواق الأوروبية.



وأشاد الخرابشة بالتعاون على المستوى الإقليمي والوطني، والشراكة مع الشركاء الموقعين كافة على الاتفاقيات، بما يعزز أولويات الوزارة ورؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) التي أطلقتها الحكومة الأردنية مؤخراً، ويشمل ذلك الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي تعد جزءاً من مبادرات الأردن للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، سعياً لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.