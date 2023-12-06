محلل سياسي لـ الوكيل: الفشل العسكري لجيش الاحتلال بغزة نتج عنه هستيرية أمنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي فضل طهبوب إن عملية 7 أكتوبر زعزعة إسرائيل كدولة ووجود محتل مما نتج عنه خوف أمني .



وأضاف طهبوب خلال اتصال هاتفي من القدس عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن إسرائيل لديها مخاوف من الضفة الغربية مما دفعها لتسليح جمع المستوطنين الإسرائيليين .



ونوه أن الفشل العسكري لجيش الاحتلال في قطاع غزة نتج عنه هستيرية أمنية مما زاد من الازمة الإسرائيلية التي تتفاقم حالياً، موضحاً أن عدم قدرة إسرائيل العثور على الرهائن لدى المقاومة تسبب باضطراب نفسي واجتماعي في إسرائيل.



وأشار إلى أن شوارع إسرائيل تشهد مظاهرات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعدم تحمله المسؤولية بنظر المستوطنين بالإضافة إلى الخلاف الذي ظهر مؤخراً في القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية .



وقال إن جيش الاحتلال يعتبر كل مخيم بؤرة مقاومة تشكل خطر عليه مما يدفعه إلى اقتحامات مستمرة للضفة الغربية.



وختم أن وقف الحرب يتحكم فيها ثلاثة عوامل، أبرزها المظاهرات في الغرب والمجتمعات الضخمة، والمظاهرات في إسرائيل ضد نتنياهو، وآخرها صمود المقاومة وأهالي غزة.