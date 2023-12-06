محلل سياسي لـ الوكيل: الفشل العسكري لجيش الاحتلال بغزة نتج عنه هستيرية أمنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي فضل طهبوب إن عملية 7 أكتوبر زعزعة إسرائيل كدولة ووجود محتل مما نتج عنه خوف أمني .
وأضاف طهبوب خلال اتصال هاتفي من القدس عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن إسرائيل لديها مخاوف من الضفة الغربية مما دفعها لتسليح جمع المستوطنين الإسرائيليين .
ونوه أن الفشل العسكري لجيش الاحتلال في قطاع غزة نتج عنه هستيرية أمنية مما زاد من الازمة الإسرائيلية التي تتفاقم حالياً، موضحاً أن عدم قدرة إسرائيل العثور على الرهائن لدى المقاومة تسبب باضطراب نفسي واجتماعي في إسرائيل.
وأشار إلى أن شوارع إسرائيل تشهد مظاهرات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعدم تحمله المسؤولية بنظر المستوطنين بالإضافة إلى الخلاف الذي ظهر مؤخراً في القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية .
وقال إن جيش الاحتلال يعتبر كل مخيم بؤرة مقاومة تشكل خطر عليه مما يدفعه إلى اقتحامات مستمرة للضفة الغربية.
وختم أن وقف الحرب يتحكم فيها ثلاثة عوامل، أبرزها المظاهرات في الغرب والمجتمعات الضخمة، والمظاهرات في إسرائيل ضد نتنياهو، وآخرها صمود المقاومة وأهالي غزة.
MENAFN06122023000208011052ID1107544691
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.