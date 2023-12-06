مرشح للرئاسة الأمريكية: أوكرانيا ليست دولة ديمقراطية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح المرشح للرئاسة الأمريكية فيفيك راماسوامي بأن أوكرانيا لا تعد دولة ديمقراطية.
وأضاف أن "الأمور في أوكرانيا تسير بشكل سيئ حقا".
وستجري الانتخابات الرئاسية الجديدة في الولايات المتحدة في نوفمبر عام 2024. ويتنافس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والمندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي وآخرون على الترشيح من الحزب الجمهوري. وأعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في أبريل الماضي نيته لإعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.
MENAFN06122023000208011052ID1107544690
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.