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مرشح للرئاسة الأمريكية: أوكرانيا ليست دولة ديمقراطية

12/6/2023 2:16:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح المرشح للرئاسة الأمريكية فيفيك راماسوامي بأن أوكرانيا لا تعد دولة ديمقراطية.

وأضاف أن "الأمور في أوكرانيا تسير بشكل سيئ حقا".
وستجري الانتخابات الرئاسية الجديدة في الولايات المتحدة في نوفمبر عام 2024. ويتنافس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والمندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي وآخرون على الترشيح من الحزب الجمهوري. وأعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في أبريل الماضي نيته لإعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.

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