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كاميرا الصراف كشفته... سحب معاش صديقه بعد قتل منذ 4 سنوات في تركيا

12/6/2023 2:16:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت الشرطة التركية يوم الثلاثاء عن لغز اختفاء مواطن تركي منذ نحو 4 سنوات عقب اعتقال رجل اتِهم بقتل المواطن التركي الذي فُقِد أثره في العام 2019، وذلك بعد الاشتباه بشخصٍ يستخدم بطاقاته المصرفية بشكلٍ متكرر منذ أكثر من 3 سنوات.

و اعتقلت السلطات الأمنية التركية رجلا تركيا ، بعد اتهامه بقتل صديقه محمد أكان قبل نحو أربع سنوات ودفنه في الغابة القريبة من مكان إقامته في مدينة دينزلي الواقعة جنوب غربي تركيا.
وكان المتهم التركي الذي اعترف بجريمته، قد استحوذ على بطاقات مصرفية للضحية كانت صالحة لمدّة 3 سنوات، حيث دأب على استخدامها منذ قيامه بقتل صديقه، إذ كان يسحب من حساباته مبلغاً مالياً لمرةٍ واحدة على الأقل، كل شهر.
وألقت الشرطة القبض على المشتبه به في جريمة القتل عبر التعرّف عليه من خلال كاميرات الصراف الآلي.
وبحسب الأنباء الأولية، فقد قام المتهم بالتخلص من صديقه وقتله، بضربه بالعصي على رأسه ومن ثم دفنه في غابةٍ قريبة من مكان إقامته بمساعدة أشخاصٍ آخرين.

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