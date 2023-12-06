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إسرائيل.. عطل في تطبيق للملاحة

12/6/2023 2:16:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أن المستخدمين لتطبيق Waze للملاحة أبلغوا عن خلل في التطبيق، دون التأكد ما إذا الخلل مرتبطا بتعطيل الجيش الإسرائيلي لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
وحسب المعلومات فإن المستخدمين تردهم رسالة "حدث خطأ ما" فور أن يدخلوا الوجهة التي يريدونها، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك علاقة بين العطل وتعطيل الجيش الإسرائيلي لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والذي تسبب في الأشهر الأخيرة في أن يظهر التطبيق للمستخدمين الموقع الخطأ، وأحيانا في البلدان المجاورة.


يذكر أن Waze هي شركة تابعة لشركة Google توفر برامج الملاحة عبر الأقمار الصناعية على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الأخرى التي تدعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).


وتم تطوير البرنامج في الأصل في إسرائيل بواسطة Waze Mobile، وهي شركة أسسها رواد الأعمال الإسرائيليون إيهود شبتاي، وأمير شينار، وأوري ليفين. زفي يونيو 2013، استحوذت غوغل على Waze Mobile مقابل 1.3 مليار دولار أمريكي.

روسيا اليوم


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