الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس
التاريخ
12/6/2023 2:16:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس واعتقلت الشاب فؤاد عبد اللطيف، وقصي شريم وعبد الرحمن رواجبة من بلدة روجيب، ونديم حجة من بلدة برقة.
وفا
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