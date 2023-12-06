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الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس

12/6/2023 2:16:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس واعتقلت الشاب فؤاد عبد اللطيف، وقصي شريم وعبد الرحمن رواجبة من بلدة روجيب، ونديم حجة من بلدة برقة.

وفا

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