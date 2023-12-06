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الإغاثة الطبية الفلسطينية: جيش الاحتلال يقتحم المستشفيات والمنازل في جنين بشكل مستمر

12/6/2023 2:16:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال ممثل عن الإغاثة الطبية الفلسطينية محمد أبو الهيجاء إن جيش الاحتلال يقتحم المستشفيات والمنازل في جنين بشكل مستمر وتسللت أمس قوة خاصة الى المخيم مما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة نتج عنها 5 إصابات لشبان فلسطينيين.


وأضاف أبو الهيجاء خلال اتصال هاتفي من جنين عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن جيش الاحتلال يمنع الإسعاف في جنين من نقل المصابين و قيامها بمهامها الإسعافية .


وأكد أنه تم اقتحام مستشفى جنين الحكومي أمس من قبل جيش الاحتلال وأغلق أبوابه ومنع المرضى والمصابين من الدخول إليه بالإضافة إلى مستشفى ابن سينا ومستشفى الرازي.


وأشار إلى أن 1000 جندي إسرائيلي اقتحموا عدد كبير من المنازل في مخيم جنين وعملوا على سرقتها وتخريبها والمكوث فيها طيلة الليلة الماضية .
وختم "أن الاحتلال انسحب صباح اليوم من جنين ولكنه من الممكن أن يعيد الاقتحام خلال ساعات وفي أي لحظة بشكل مستمر ومتكرر".


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