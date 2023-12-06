Wednesday, 06 December 2023 11:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تباين في أسعار النفط مع تقييم السوق تخفيضات أوبك+ ومخاوف الطلب الصيني

12/6/2023 2:16:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تباينت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت خسائر على مدى أربع جلسات، فيما تقيم الأسواق فعالية تخفيضات إنتاج أوبك+ والمخاوف حيال آفاق الطلب المتدهورة في الصين.
وبحلول الساعة 0438 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 77.21 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 72.28 دولار للبرميل.


وأغلق كلا الخامين القياسيين عند أدنى مستوى منذ السادس من تموز في الجلسة السابقة، وانخفض الخام الأمريكي لأربعة أيام متتالية.
واتفقت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، أواخر الأسبوع الماضي على تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من عام 2024. وتشمل تلك التخفيضات تمديدا للخفض الطوعي السعودي والروسي البالغ 1.3 مليون برميل يوميا.
وقال سوفرو ساركار رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك دي.بي.إس "الأخبار الإيجابية الوحيدة خلال اليومين الماضيين هي تصريح المسؤولين السعوديين والروس بأن تخفيضات أوبك+ يمكن تمديدها أو زيادتها وفقا للأوضاع السائدة في السوق" خلال النصف الأول من عام 2024.
ويقول محللون إن المخاوف إزاء تأثير الصراع في الشرق الأوسط، على الإمدادات توفر بعض الدعم بعد انخفاضات الأسعار السابقة.

CNBC

MENAFN06122023000208011052ID1107544685

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث