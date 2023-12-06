تباين في أسعار النفط مع تقييم السوق تخفيضات أوبك+ ومخاوف الطلب الصيني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تباينت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت خسائر على مدى أربع جلسات، فيما تقيم الأسواق فعالية تخفيضات إنتاج أوبك+ والمخاوف حيال آفاق الطلب المتدهورة في الصين.وبحلول الساعة 0438 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 77.21 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 72.28 دولار للبرميل.



وأغلق كلا الخامين القياسيين عند أدنى مستوى منذ السادس من تموز في الجلسة السابقة، وانخفض الخام الأمريكي لأربعة أيام متتالية.

واتفقت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، أواخر الأسبوع الماضي على تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من عام 2024. وتشمل تلك التخفيضات تمديدا للخفض الطوعي السعودي والروسي البالغ 1.3 مليون برميل يوميا.

وقال سوفرو ساركار رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك دي.بي.إس "الأخبار الإيجابية الوحيدة خلال اليومين الماضيين هي تصريح المسؤولين السعوديين والروس بأن تخفيضات أوبك+ يمكن تمديدها أو زيادتها وفقا للأوضاع السائدة في السوق" خلال النصف الأول من عام 2024.

ويقول محللون إن المخاوف إزاء تأثير الصراع في الشرق الأوسط، على الإمدادات توفر بعض الدعم بعد انخفاضات الأسعار السابقة.

CNBC