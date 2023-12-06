أطباء بلا حدود: انخفاض المواد الطبية في مستشفى شهداء الأقصى إلى مستويات متدنية

أطباء بلا حدود: انخفاض المواد الطبية في مستشفى شهداء الأقصى إلى مستويات متدنية
التاريخ
12/6/2023 1:12:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن انخفاض المواد الطبية والوقود في مستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة إلى مستويات متدنية للغاية.
وطالبت المنظمة برفع الحصار عن قطاع غزة، وتوفير الإمدادات والمساعدات الإنسانية الطبية بشكل عاجل إلى القطاع بأكمله.
للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا
MENAFN06122023000208011052ID1107543974
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.