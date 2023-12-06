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أطباء بلا حدود: انخفاض المواد الطبية في مستشفى شهداء الأقصى إلى مستويات متدنية

12/6/2023 1:12:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن انخفاض المواد الطبية والوقود في مستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة إلى مستويات متدنية للغاية.


وطالبت المنظمة برفع الحصار عن قطاع غزة، وتوفير الإمدادات والمساعدات الإنسانية الطبية بشكل عاجل إلى القطاع بأكمله.

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