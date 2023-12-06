السير : طرق تشهد كثافة مرورية في عمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت غرفة عمليات ادارة السير ان حركة المرور صباح اليوم نشطة و انسيابية على غالبية طرق العاصمة ولا يوجد عوائق تذكر .
واشارت غرفة عمليات السير في تقريرها المروري ان هناك كثافة بحركة السير على طريق المطار باتجاه جسر الامير حسين ، كما يشهد شارع الاستقلال ايضا كثافة مرورية باتجاه نفق الداخلية
وأكدت على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من قبل السائقين واعطاء الاولوية خاصة عند التقاطعات، ودعت إلى الالتزام بقواعد المرور لضمان السلامة العامة
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