Wednesday, 06 December 2023 10:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السير : طرق تشهد كثافة مرورية في عمان

12/6/2023 1:12:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت غرفة عمليات ادارة السير ان حركة المرور صباح اليوم نشطة و انسيابية على غالبية طرق العاصمة ولا يوجد عوائق تذكر .
واشارت غرفة عمليات السير في تقريرها المروري ان هناك كثافة بحركة السير على طريق المطار باتجاه جسر الامير حسين ، كما يشهد شارع الاستقلال ايضا كثافة مرورية باتجاه نفق الداخلية
وأكدت على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من قبل السائقين واعطاء الاولوية خاصة عند التقاطعات، ودعت إلى الالتزام بقواعد المرور لضمان السلامة العامة




MENAFN06122023000208011052ID1107543973

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث