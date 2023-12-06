المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة عين الأسد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار غربي البلاد، مشيرة الى أن الاستهداف تم بواسطة طائرة مسيرة.
وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي عين الأسد غرب العراق، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".
يذكر أن "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت ليلة الأحد الماضي، مقتل 5 من مقاتليها باستهداف أمريكي في كركوك.
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