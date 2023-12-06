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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة عين الأسد

12/6/2023 1:12:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار غربي البلاد، مشيرة الى أن الاستهداف تم بواسطة طائرة مسيرة.
وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي عين الأسد غرب العراق، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".


يذكر أن "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت ليلة الأحد الماضي، مقتل 5 من مقاتليها باستهداف أمريكي في كركوك.

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