الحرب على غزة تدخل شهرها الثالث... أكثر من 16 ألف شهيد وجيش الاحتلال يوسّع توغّله في خانيونس

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- في اليوم الـ61 من العدوان الإسرائيلي على غزة، واصل جيش الاحتلال هجومه البري وقصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من القطاع، في حين يواصل جيش الاحتلال توسيع عملياته البرية في خانيونس جنوبا تحت غطاء جوي مؤلف من غارات كثيفة وأحزمة نارية، وذلك في وقت تواصل فصائل المقاومة التصدي لمحاولات جيش الاحتلال التوغل في العديد من المناطق، حيث تشهد محاور عدة اشتباكات ضارية.
وسقط 6 شهداء وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي على منزلين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما ارتقى 3 شهداء وسقط عدد من الجرحى في غارة من قبل الطائرات الحربية الاسرائيلية استهدفت منزلاً في المخيم الغربي بخان يونس.
وتواصل القصف المدفعي على أحياء التفاح والدرج والشجاعية في مدينة غزة، وعلى شرقي خان يونس والفخاري وخزاعة وعبسان.
وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وابلاً من القنابل الفسفورية والدخانية باتجاه وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وتحدثت مصادر في الدفاع المدني، عن أن عددا كبيرا من الشهداء والجرحى من ضحايا العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع دفنوا تحت الأنقاض وسط صعوبات انتشالهم.
في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 35 من العاملين في المجال الطبي من بينهم أطباء وضباط إسعاف.
وارتفعت حصيلة الشهداء إلى نحو 16.250 شهيدا منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من بينهم أكثر من 1240 شهيدا منذ انتهاء "الهدنة الإنسانية المؤقتة" مطلع الشهر الجاري.
وبلغ عدد النازحين قسرا في القطاع منذ بدء العدوان، نحو 1.9 مليون نازح، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يمثلون أكثر من 80% من تعداد سكان القطاع.
وفي السياق، حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أنّ الوضع في غزة "يقترب من أن يكون الأحلك في تاريخ البشرية".
أطباء بلا حدود: انخفاض المواد الطبية في مستشفى شهداء الأقصى إلى مستويات متدنية
كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن انخفاض المواد الطبية والوقود في مستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة إلى مستويات متدنية للغاية.
وطالبت المنظمة برفع الحصار عن قطاع غزة، وتوفير الإمدادات والمساعدات الإنسانية الطبية بشكل عاجل إلى القطاع بأكمله.
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