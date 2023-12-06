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شهيدان و11 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في الفارعة وطمون

12/6/2023 1:12:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN- استشهد مواطنان واصيب 11 آخرون برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت، فجر اليوم الأربعاء، مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس.

وأكدت مصادر طبية لمراسلتنا، استشهاد شاب وطفل، وهما: معاذ ابراهيم زهران (18 عاما) من مخيم الفارعة، وعبد الرحمن عماد بني عودة (16 عاما)، من بلدة طمون.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، باصابة 11 مواطنا برصاص الاحتلال والشظايا، وجرى تقديم الاسعافات العاجلة لهم ونقلهم للمستشفى.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة معززة بالآليات العسكرية من جهة حاجز الحمرا العسكري، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مدخل المخيم وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

واقتحمت قوة عسكرية اسرائيلية
بلدة طمون جنوب شرق طوباس، حيث اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال.

من جهته، أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحام طمون 3 مواطنين بينهم سيدة، حيث تم اعتقال السيدة ليلى بني مطر، للضغط على زوجها الأسير المحرر
هاني علي بني مطر لتسليم نفسه، بالإضافة إلى اعتقال جلال الدين طالب قطيشات، وهو والد الشهيد رماح قطيشات الذي استشهد برصاص الاحتلال قبل شهر، كما تم اعتقال أحمد عبد الله حسين بشارات.


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