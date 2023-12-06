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جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط بكتيبة المدرعات في معارك غزة

12/6/2023 1:12:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل اثنين من عناصره، أحدهما قتل في المعارك في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ 7 أكتوبر إلى 410.

وأفاد الجيش عبر موقعه الإلكتروني بأن الجنديين اللذين تم إبلاغ عائلتهما بأنهما قتلا هما الرقيب أول (احتياط) جوناثان مالكا، 23 عاما، من بئر السبع، جندي مدرع في الكتيبة 82، سقط في لواء "سار مغولان" (7) في معركة في قطاع غزة.


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