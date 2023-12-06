جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط بكتيبة المدرعات في معارك غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل اثنين من عناصره، أحدهما قتل في المعارك في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ 7 أكتوبر إلى 410.
وأفاد الجيش عبر موقعه الإلكتروني بأن الجنديين اللذين تم إبلاغ عائلتهما بأنهما قتلا هما الرقيب أول (احتياط) جوناثان مالكا، 23 عاما، من بئر السبع، جندي مدرع في الكتيبة 82، سقط في لواء "سار مغولان" (7) في معركة في قطاع غزة.
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