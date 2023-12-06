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أيرلندا.. بلديّة دبلن توافق على رفع العلم الفلسطينيّ

12/6/2023 1:00:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - وافق مجلس بلدية مدينة دبلن في أيرلندا بالإجماع، الثلاثاء، على اقتراح حول رفع العلم الفلسطيني تضامناً مع سكان قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "إيرش إندبندنت" الأيرلندية، فقد وافق المجلس على اقتراح رفع العلم الفلسطيني الذي تم طرحه مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت.

وأوضحت الصحيفة، أن المقترح ذاته تم رفضه في التصويت الأول الذي جرى مطلع نوفمبر الماضي، ليتم قبوله في التصويت الثاني الذي جرى ليلة أمس الاثنين.

وذكر عضو مجلس مدينة دبلن المستقل، سييران بيري، في منشور على حسابه على منصة إكس، أنه سيتم رفع العلم الفلسطيني في مبنى البلدية لمدة 7 أيام تضامناً مع سكان غزة.

ومطلع الشهر الجاري، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية وأمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 15 ألفا و899، وجرح أكثر من 42 ألف فلسطيني، كما خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لمصادر فلسطينية وأممية.

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