لأسنان ناصعة البياض...وصفات منزلية واقتصادية

MENAFN - Khaberni) خبرني - سر جمال الإنسان، مفتاح لمس القلب، هو بالطبع جمال ابتسامته التي تعبر عن الجمال الموجود بداخله. وتبقى الابتسامة الجميلة هي أهم شيء لدى الجميع. باستخدام مزيج من المكونات الطبيعية في مطبخك، سوف تحصلين على أسنان أكثر بياضا. تعرف عليها في هذا المقال.

1- تبييض الأسنان بخل التفاح :

خل التفاح هو مضاد حيوي طبيعي ومنظف رائع للأسنان. كما أنه يزيل البقع العنيدة على الأسنان، خاصة تلك الناتجة عن القهوة والنيكوتين. يحتوي خل التفاح على بعض المركبات الطبيعية القوية، بما في ذلك حمض الأسيتيك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والبروبيوتيك والإنزيمات التي تقتل البكتيريا والبكتيريا“السيئة” مع تعزيز نمو البروبيوتيك والبريبايوتكس الجيد.

2- استخدام قشر الليمون أو البرتقال لتبييض الأسنان:

يعد استخدام الفواكه الحمضية مثل قشور الليمون أو البرتقال طريقة رائعة لتبييض أسنانك، كما هو الحال مع خل التفاح. لكن إذا قررت استخدام قشور الليمون أو البرتقال على أسنانك، فاحرص على شطف فمك ثم شطفه جيدًا لتكون آمنًا وتمنع تآكل المينا.

3- طريقة تبييض الأسنان بالفحم :

واحدة من أسهل الطرق وأكثرها تكلفة لتبييض أسنانك بشكل طبيعي هي استخدام الفحم المنشط، والذي يتم عن طريق سحق قطعة من الفحم إلى مسحوق، ونقعها بفرشاة أسنان نظيفة ورطبة، وتنظيفها بالفرشاة كالمعتاد.

4- قم بتبييض أسنانك بمعجون أسنان مكون من الملح وصودا الخبز وعصير الليمون:

يمكنك صنع معجون أسنان طبيعي عن طريق خلط ملعقة كبيرة من معجون الأسنان، وملعقة كبيرة من الملح، وقليل من صودا الخبز، و4-5 قطرات من عصير الليمون في وعاء نظيف، ثم تنظيف أسنانك بهذا الخليط لمدة 4-5 دقائق. مرة واحدة فقط. ستلاحظين الفرق من حين لآخر، لكن لا تبالغي في ذلك، بل اقتصري عليه مرة واحدة كل أسبوعين.