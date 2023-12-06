لأسنان ناصعة البياض...وصفات منزلية واقتصادية

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- Khaberni) خبرني - سر جمال الإنسان، مفتاح لمس القلب، هو بالطبع جمال ابتسامته التي تعبر عن الجمال الموجود بداخله. وتبقى الابتسامة الجميلة هي أهم شيء لدى الجميع. باستخدام مزيج من المكونات الطبيعية في مطبخك، سوف تحصلين على أسنان أكثر بياضا. تعرف عليها في هذا المقال.
1- تبييض الأسنان بخل التفاح :
خل التفاح هو مضاد حيوي طبيعي ومنظف رائع للأسنان. كما أنه يزيل البقع العنيدة على الأسنان، خاصة تلك الناتجة عن القهوة والنيكوتين. يحتوي خل التفاح على بعض المركبات الطبيعية القوية، بما في ذلك حمض الأسيتيك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والبروبيوتيك والإنزيمات التي تقتل البكتيريا والبكتيريا“السيئة” مع تعزيز نمو البروبيوتيك والبريبايوتكس الجيد.
2- استخدام قشر الليمون أو البرتقال لتبييض الأسنان:
يعد استخدام الفواكه الحمضية مثل قشور الليمون أو البرتقال طريقة رائعة لتبييض أسنانك، كما هو الحال مع خل التفاح. لكن إذا قررت استخدام قشور الليمون أو البرتقال على أسنانك، فاحرص على شطف فمك ثم شطفه جيدًا لتكون آمنًا وتمنع تآكل المينا.
3- طريقة تبييض الأسنان بالفحم :
واحدة من أسهل الطرق وأكثرها تكلفة لتبييض أسنانك بشكل طبيعي هي استخدام الفحم المنشط، والذي يتم عن طريق سحق قطعة من الفحم إلى مسحوق، ونقعها بفرشاة أسنان نظيفة ورطبة، وتنظيفها بالفرشاة كالمعتاد.
4- قم بتبييض أسنانك بمعجون أسنان مكون من الملح وصودا الخبز وعصير الليمون:
يمكنك صنع معجون أسنان طبيعي عن طريق خلط ملعقة كبيرة من معجون الأسنان، وملعقة كبيرة من الملح، وقليل من صودا الخبز، و4-5 قطرات من عصير الليمون في وعاء نظيف، ثم تنظيف أسنانك بهذا الخليط لمدة 4-5 دقائق. مرة واحدة فقط. ستلاحظين الفرق من حين لآخر، لكن لا تبالغي في ذلك، بل اقتصري عليه مرة واحدة كل أسبوعين.
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