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السلطات الإماراتية تسلم سانجاي شاه للسلطات الدنماركية

12/6/2023 12:31:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سلمت السلطات الإماراتية اليوم 6 ديسمبر2023، السلطات الدنماركية المتهم سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، المطلوب من قبل السلطات القضائية في الدنمارك في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال.

وجاء تسليم سانجاي شاه إلى البعثة الأمنية من الجانب الدنماركي وفقاً للإجراءات القانونية وبناء على قرار محكمة التمييز في دبي، وقرار معالي وزير العدل بالموافقة على تسليمه، ووفقاً للاتفاقية الثنائية النافذة بين الطرفين والمتعلقة بتسليم المجرمين.

وتؤكد هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات على العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية، وتعزيز نزاهة النظام المالي الدولي.

وفي هذا الإطار تأتي اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة مع الدنمارك في مارس 2022، وهي واحدة من 40 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، كما تعتزم توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن.

الجدير بالذكر أنّ السلطات الأمنية والعدلية والمالية وجهات إنفاذ القانون في دولة الإمارات تعمل بحزم على إحباط الجريمة المنظمة بجميع أشكالها في سياق التعاون الدولي مع الشركاء.

وتبذل الجهات المعنية في الدولة كل الجهود في التعامل مع المعايير الدوليّة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفّذ في هذا الصدد أنظمة فعّالة، وفق أطر عمل وأنظمة قانونيّة متوائمة مع أفضل الممارسات الدوليّة بما يحقق العدالة في مجالات مكافحة غسل الأموال، ومواجهة تمويل الإرهاب، والجريمة المنظمة، وبما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.

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