شهيدان و3 مصابين برصاص الاحتلال جنوبي طوباس بالضفة الغربية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد فلسطينيان وأصيب 3 آخرون برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت، فجر اليوم الأربعاء، مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس.



وأكدت مصادر في جمعية الهلال الأحمر، استشهاد شاب وطفل، وهما: معاذ إبراهيم زهران (18 عاما) من مخيم الفارعة، وعبد الرحمن عماد بني عودة (16 عاما)، من بلدة طمون.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة معززة بالآليات العسكرية من جهة حاجز الحمرا العسكري، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مدخل المخيم وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

