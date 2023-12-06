الأرصاد: المملكة مستمرة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة الرطبة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية إن المملكة ستبقى تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة الرطبة، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة في معظم المناطق مع تشكل الضباب في ساعات الصباح فوق الجبال.



وأضافت في نشرتها اليومية أن الأمطار تهطل اليوم زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر بين الحين والآخـر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



ونوهت أن الأجواء ليلا باردة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال المملكة ، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية والسهول ومن خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.