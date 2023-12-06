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حماس تستنكر اتهامات بايدن بارتكاب عنف جنسي

12/6/2023 12:20:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في بيان لها- ما اعتبرته تبني الرئيس الأميركي جو بايدن مزاعم صهيونية تحاول اتهام المقاومة زورا بارتكاب عنف جنسي واغتصاب، وفق تعبيرها.


وقالت الحركة -في بيان- إن اتهام بايدن مقاتليها بارتكاب عنف جنسي هو محاولة لتضليل الرأي العام الذي شاهد حسن معاملة المقاومة للمحتجزين.
واعتبرت حماس أن تكرار بايدن "للكذب المفضوح سلوك صهيوني يهدف للتغطية على جريمة الإبادة والتطهير العرقي بالسلاح الأميركي"، حسب قولها.


وكان بايدن اتهم مقاتلي حماس بالتسبب بما وصفه "أكبر قدر من الألم والمعاناة للنساء والفتيات"، مؤكدا وجوب إدانة العنف الجنسي الذي يرتكبونه، وفق تعبيره.
وأوضحت الحركة في بيانها أنها تعد تبني بايدن لهذه الاتهامات "سقوطا أخلاقيا جديدا لرئيس يفترض أن يتمتع بحد أدنى من الموضوعية، التي لا تجعله يردد تفاهات واتهامات جوفاء لا أساس لها من الصحة سوى اتباع البروباغندا الصهيونية الرخيصة".


ودعت الحركة وسائل الإعلام العالمية إلى تحري الدقة، لكشف زيف المزاعم الصهيونية الجديدة، كما حدث مع أكاذيب ومزاعم قطع رؤوس الأطفال أو استخدام مستشفى الشفاء في غزة مركز قيادة وسيطرة للمقاومة، وغيرها من الأكاذيب التي ثبت بطلانها.


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