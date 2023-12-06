نتنياهو يثير غضب عائلات الرهائن المفرج عنهم خلال لقائهم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غضب عائلات الرهائن الذين أفرجت عنهم حركة "حماس"، وقد وصفوا ما يفعله نتنياهو وحكومته بالمسرحية الهزلية.



والتقى نتنياهو مع عائلات الرهائن العائدين يوم الثلاثاء

في مواجهة وصفها بعض الحاضرين بأنها كانت صاخبة ومليئة بالغضب.



وتزامن الاجتماع مع استمرار الجيش الإسرائيلي في حربه ضد قطاع غزة، بعد هدنة دامت أسبوعا وتخللتها عودة أكثر من 100 رهينة من القطاع، فيما لا يزال مصير بقية الأسرى وعددهم 138 مجهولا.



وقد أثارت كلمة نتنياهو غضب الحاضرين الذين وصفوها بأنها ضرب من المغالطات و"مسرحية هزلية"، وفيها "إهانة لذكاء عائلات الأسرى".



ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن أحد الحاضرين قوله: "لن أخوض في تفاصيل ما جرى مناقشته في الاجتماع، لكن هذا الأداء برمته كان قبيحا ومهينا وفوضويا"، مضيفا أن الحكومة نسجت "مسرحية هزلية" من هذه القضية.



وقال إن الحكومة الإسرائيلية تروج وتدعي أنها هي من أفرجت عن الأسرى، "لكن الحقيقة هي أن رئيس حركة حماس يحيى السنوار هو من أعاد أهلنا، وليس هم".

