قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية
التاريخ
12/6/2023 12:20:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر باقتحام تلك القوات حي كفر سابا و"خلة نوفل" ومداهمة العديد من منازل الفلسطينيين وتفتيشها.
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