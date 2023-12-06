في اعتراف نادر.. جيش الاحتلال يعتذر عن تسببه بمقتل جندي لبناني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتذر جيش الاحتلال في بيان له عن مقتل جندي من الجيش اللبناني جراء الهجوم الذي نفذه على الأراضي اللبنانية.



وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء: "لم تكن قوات الجيش اللبناني هدف الهجوم، والجيش الإسرائيلي يأسف للحادث، وبصدد إجراء تحقيق".



ووصفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بيان الجيش الإسرائيلي بأنه "اعتذار نادر".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين، بقصف إسرائيلي استهدف مركزا عسكريا للجيش في منطقة النبي عويضة-العديسة، جنوب لبنان.



وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى".

