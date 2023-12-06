في اعتراف نادر.. جيش الاحتلال يعتذر عن تسببه بمقتل جندي لبناني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتذر جيش الاحتلال في بيان له عن مقتل جندي من الجيش اللبناني جراء الهجوم الذي نفذه على الأراضي اللبنانية.
وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء: "لم تكن قوات الجيش اللبناني هدف الهجوم، والجيش الإسرائيلي يأسف للحادث، وبصدد إجراء تحقيق".
ووصفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بيان الجيش الإسرائيلي بأنه "اعتذار نادر".
وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين، بقصف إسرائيلي استهدف مركزا عسكريا للجيش في منطقة النبي عويضة-العديسة، جنوب لبنان.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى".
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