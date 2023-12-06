صور - جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط بكتيبة المدرعات في معارك غزة
التاريخ
12/6/2023 12:20:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط بكتيبة المدرعات في المعارك الدائرة بقطاع غزة.
كما أفاد على صعيد اخر بمقتل ضابط في حادث انقلاب مركبة عسكرية جنوب إسرائيل.
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