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مجزرة جديدة ينفذها جيش الاحتلال في جباليا

12/6/2023 12:20:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد عشرات الفلسطينيين وسقوط جرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.


وفي اليوم الـ61 من العدوان الإسرائيلي على غزة، واصل جيش الاحتلال هجومه البري وقصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من القطاع، في حين تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية من تكبيده خسائر فادحة في عدة محاور، أبرزها خان يونس حيث تدور معارك ضارية.


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