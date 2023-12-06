مجزرة جديدة ينفذها جيش الاحتلال في جباليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد عشرات الفلسطينيين وسقوط جرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وفي اليوم الـ61 من العدوان الإسرائيلي على غزة، واصل جيش الاحتلال هجومه البري وقصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من القطاع، في حين تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية من تكبيده خسائر فادحة في عدة محاور، أبرزها خان يونس حيث تدور معارك ضارية.
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