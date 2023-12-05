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الأصفر فريق لكشف أوجه القصور بمحافظة حولي

12/5/2023 11:38:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • الفريق سيعقد اجتماعات دورية في مبنى المحافظة للوقوف على المشكلات وإعداد التقارير اللازمة


أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر على أهمية متابعة أعمال الجهات الحكومية ورصد أوجه الخلل في مناطق المحافظة.
وقال الأصفر انه بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وتفعيلا لأحكام المرسوم 21 لعام 1992 بشأن نظام المحافظات والدور الحيوي لها في تنفيذ خطط الحكومة بما يخدم المواطنين والمواطنات، تم تشكيل فريق عمل لمحافظة حولي والذي سيعقد اجتماعات دورية في مبنى المحافظة للوقوف على كل المشاكل وإعداد التقارير اللازمة للجهات المختصة.
وأضاف: تم تقديم عدد من المرشحين لتمثيل جهاتهم الحكومية في فريق محافظة حولي والذي تضمن ممثلين من وزارت الداخلية، والكهرباء والأشغال العامة، والبلدية والهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. ولفت إلى أن هذه الخطوة تهدف لطرح ومناقشة الملاحظات الواردة بتقارير الجهات ورصد أي من أوجه القصور في مناطق المحافظة وعمل تقارير نصف شهرية بكل الموضوعات المطروحة في الاجتماعات وتقديمها لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

MENAFN05122023000130011022ID1107543450

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